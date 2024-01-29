В Физули строятся десятки новых домов

В освобожденном от армянской оккупации городе Физули сейчас идет активное жилищное строительство – помимо небольших частных домов здесь строится 38 многоэтажных зданий, которые будут заселены в ближайшее время.

Административный центр Физулинского района в освобожденном от армянской оккупации Карабахе – город Физули – продолжает активно застраиваться: помимо небольших частных домов здесь одновременно возводятся десятки многоэтажек, рассказал заместитель специального представителя президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района) Башир Гаджиев.

"В Физули уже поселились 527 семей – 1958 человек. В ближайшие месяцы это число достигнет 846 семей. Люди, которые туда переезжают, обеспечиваются работой"

- Башир Гаджиев

Жилье и работа – главные ценности возвращающихся переселенцев: жильем их обеспечивает государство, а работы в регионе хватает, и вкладывать свой труд в процветание региона и всей страны – это поистине историческая миссия, уверены новые жители. К тому же этому способствуют богатые водные ресурсы территорий, которые занимают важное место в промышленности и сельском хозяйстве Азербайджана.