Экстремалов ждет адреналин над Куртатинским ущельем

В Северной Осетии над Куртатинским ущельем запустят зиплайн. Это аттракцион, представляющий собой стальной канат, натянутый между двумя точками, по которому можно пролететь, привязавшись к специальному снаряжению

Северная Осетия, известная своей потрясающей природой и живописными ущельями, теперь радует любителей экстремальных ощущений новым аттракционом - зиплайном в Куртатинском ущелье. Этот вид развлечения становится все популярнее среди туристов, и вот теперь жители и гости региона могут насладиться захватывающим полетом по вершинам гор.

«Первый зиплайн появился в Куртатинском ущелье Северной Осетии. Экстремальный аттракцион построил в Верхнем Фиагдоне один из наших инвесторов. Стальные тросы проходят над живописнейшими местами, поэтому смельчаков, которые открыты новым впечатлениям, ждет не только незабываемое ощущение полета, но и невероятное удовольствие от открывающегося вида»

– глава региона Сергей Меняйло.

Зиплайн в Куртатинском ущелье: новый уровень адреналина

Зиплайн - это специальный аттракцион, представляющий собой стальной канат, натянутый между двумя точками, по которому можно пролететь, привязавшись к специальному снаряжению. В Куртатинском ущелье зиплайн пролегает через горные вершины, обеспечивая уникальные виды и незабываемые впечатления.

Безопасность и профессионализм

Организация зиплайна важна не только для обеспечения не только для всплеска адреналина, но и для гарантии безопасности посетителей. Все инструкторы проходят специальную подготовку, а снаряжение проходит ежедневную проверку перед началом работы. Таким образом, каждый желающий может быть уверен в своей безопасности во время полета.