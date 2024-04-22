Первомайские демонстрации завершились массовыми задержаниями в Стамбуле

В Стамбуле произошли столкновения между правоохранителями и демонстрантами, которые пытались прорваться на площадь Таксим. Задержаны более двух сотен человек.

Полиция задержала в Стамбуле 210 человек, пытавшихся прорваться на закрытую площадь Таксим. Об этом сказано в заявлении главы МВД республики Али Ерликая.

Он подчеркнул, что радикально настроенные манифестанты также нападали на полицейских.

"Первого мая в Стамбуле задержаны 210 человек, пытавшихся идти к площади Таксим, несмотря на предостережения, и нападавших на полицейских"

– глава ведомства

В среду, 1 мая, тысячи демонстрантов пришли в парк Сарачхан, откуда затем планировались отправиться на площадь Таксим, хотя на ее территории действует запрет на любого рода политические акции и митинги.

Полицейские перекрыли движение. Произошли стычки с участниками шествия, в ходе которого правоохранители применяли слезоточивый газ. Аналогичные попытки пройти к площади наблюдались и в других районах.