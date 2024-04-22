Вестник Кавказа

На митинге в Тбилиси задержан председатель ЕНД

Леван Хабеишвили
© Фото: страница председателя ЕНД Левана Хабеишвили в социальных сетях
Лидер самой крупной грузинской оппозиционной партии был задержан силовиками на вечерней акции протеста против законопроекта об иноагентах. По словам самого политика, сейчас с ним все в порядке.

В ночь с 30 апреля на 1 мая на митинге против законопроекта об иноагентах в Тбилиси был задержан лидер оппозиционной партии "Единое национальное движение". Об этом пишут грузинские СМИ.

По данным телекомпании "Формула", Леван Хабеишвили был избит. Его отвезли в больницу.

Как отметил сам политик, у него ничего не болит.

Ранее Минздрав Грузии сообщил, что в ходе митинга пострадали также трое сотрудников полиции.

Напомним, вчерашний митинг начался параллельно с рассмотрением законопроекта об иноагентах в парламенте Грузии. Обсуждение этого проекта закона возобновится 1 мая.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1850 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Ника Мелия создает новую партию в Грузии

Ника Мелия создает новую партию в Грузии

&quot;Единое национальное движение&quot; ожидает апокалипсис – депутат

"Единое национальное движение" ожидает апокалипсис – депутат

Глава ЕНД пообещал лишить &quot;Грузинскую мечту&quot; беззаботной жизни

Глава ЕНД пообещал лишить "Грузинскую мечту" беззаботной жизни

В &quot;Мечте&quot; предупредили о превращении ЕНД в революционный комитет

В "Мечте" предупредили о превращении ЕНД в революционный комитет

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы