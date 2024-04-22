На митинге в Тбилиси задержан председатель ЕНД

Лидер самой крупной грузинской оппозиционной партии был задержан силовиками на вечерней акции протеста против законопроекта об иноагентах. По словам самого политика, сейчас с ним все в порядке.

В ночь с 30 апреля на 1 мая на митинге против законопроекта об иноагентах в Тбилиси был задержан лидер оппозиционной партии "Единое национальное движение". Об этом пишут грузинские СМИ.

По данным телекомпании "Формула", Леван Хабеишвили был избит. Его отвезли в больницу.

Как отметил сам политик, у него ничего не болит.

Ранее Минздрав Грузии сообщил, что в ходе митинга пострадали также трое сотрудников полиции.

Напомним, вчерашний митинг начался параллельно с рассмотрением законопроекта об иноагентах в парламенте Грузии. Обсуждение этого проекта закона возобновится 1 мая.