Парламент Грузии продолжит рассматривать закон об иноагентах 1 мая

Грузинский парламент вернется к обсуждению законопроекта об иноагентах через 10 часов. Против скандального проекта закона выступают оппозиционеры и президент республики, а также официальные лица стран Европы, которые считают, что это затруднит интеграцию Грузии в ЕС.

Парламент Грузии возобновит рассмотрение законопроекта об иноагентах во втором чтении 1 мая. Об этом сообщил спикер парламента Шалва Папуашвили.

"Рассмотрение и голосование будет продолжено завтра"

– Шалва Папуашвили

Пленарное заседание начнется сегодня в 12:00 по местному времени (11:00).

Напомним, весной прошлого года власти Грузии уже пытались принять закон об иноагентах, однако после серии протестных акций решили этого не делать. Спустя год руководство республики возобновило попытки принять законопроект. Две недели назад он был принят парламентом в первом чтении, а 29 апреля его одобрил во втором чтении юридический комитет парламента.