Вестник Кавказа

Спецназ разгоняет акцию протеста у здания парламента Грузии

Спецназ разгоняет акцию протеста у здания парламента Грузии
Полиция приступила к массовым задержаниям на акции протеста против законопроекта об иноагентах. Для разгона митинга силовики используют водоем и перцовый газ.

Вечером 30 апреля в центральной части Тбилиси проходит очередной оппозиционный митинг против закона об иноагентах.

Ситуация обострилась после того, как завершилось заседание парламента, на котором обсуждался законопроект об иноагентах.

В эти минуты спецназ активно вытесняет протестующих, собравшихся возле здания парламента. Силовики несколько раз применили водомет и перцовый газ. Проводятся массовые задержания митингующих.

Напомним, год назад власти республики уже пытались принять закон об иноагентах, однако после массовых демонстраций решили этого не делать.

 

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