Вестник Кавказа

Эрдоган впервые за 8 лет встретился с лидером оппозиционной партии

Встреча Озгюра Озеля и Реджепа Тайипа Эрдогана
© Фото: сайт президента Турции
В ходе встречи турецкого президента и лидера оппозиции обсуждался целый ряд важных вопросов. В частности, стороны поговорили о возможности принятия новой конституции в стране.

В четверг, 2 мая, состоялась встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и лидера победившей на муниципальных выборах оппозиционной Народно-республиканской партии Озгюра Озеля. Об этом сообщают местные СМИ.

Эта первая встреча главы государства с лидером оппозиции за последние 8 лет.

В ходе разговоры обсуждались экономическая ситуация в республике и новая конституция, которая могла бы заменить нынешнюю, принятую после военного переворота 1980 года.

Помимо этого, Эрдоган и Озель поговорили о последних событиях в секторе Газа.

Напомним, на состоявшихся 31 марта выборах победу одержала оппозиционная НРП.

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