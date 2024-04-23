Эрдоган впервые за 8 лет встретился с лидером оппозиционной партии

В ходе встречи турецкого президента и лидера оппозиции обсуждался целый ряд важных вопросов. В частности, стороны поговорили о возможности принятия новой конституции в стране.

В четверг, 2 мая, состоялась встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и лидера победившей на муниципальных выборах оппозиционной Народно-республиканской партии Озгюра Озеля. Об этом сообщают местные СМИ.

Эта первая встреча главы государства с лидером оппозиции за последние 8 лет.

В ходе разговоры обсуждались экономическая ситуация в республике и новая конституция, которая могла бы заменить нынешнюю, принятую после военного переворота 1980 года.

Помимо этого, Эрдоган и Озель поговорили о последних событиях в секторе Газа.

Напомним, на состоявшихся 31 марта выборах победу одержала оппозиционная НРП.