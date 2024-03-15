Трасса "Кавказ" помогла найти в Дагестане древнейшее захоронение

Древние погребения обнаружены в Дагестане при работах на дороге "Кавказ", рассказал завотделом археологии Института истории, археологии и этнографии Дагестанского федерального исследовательского центра РАН, профессор Муртазали Гаджиев.
По его словам, захоронения возрастом 1,5-4 тыс лет, были найдены на территории Новолакского и Хасавюртовского районов.
"Только начавшиеся масштабные спасательные археологические исследования ведутся археологами Москвы, Махачкалы и Волгограда в рамках осуществления работ по реконструкции и строительству федеральной автомобильной дороги "Кавказ" в обход города Хасавюрта"
– профессор
Он уточнил, что специалисты будут изучать не только найденные погребения, но и древние крепости, передает ТАСС.
Строительство скоростного обхода Хасавюрта на федеральной дороге "Кавказ" стартовало в марте 2024 года. Завершить работы планируется в 2028 году.