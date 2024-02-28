В донском Каменске-Шахтинском наладят выпуск искусственных газонов

У Ростовской области есть шанс стать лидером России по производству искусственных газонов или "искусственной травы". Ожидается, что новое предприятие в Каменске-Шахтинском будет производить сотни тысяч квадратных метров покрытия.

В скором времени на заводе "Каменскхимволокно" в донском Каменске-Шахтинском заработает новая линия, которая будет производить искусственные газоны – для этого на предприятии разработана уникальная технология.

Завод уже посетил губернатор Ростовской области Василий Голубев, который ознакомился с его развитием и планами. Как заверили главу региона, предприятие практически готово к запуску – на линии ведется наладка оборудования и программного обеспечения, а перспективы у нее большие – до 630 тысяч кв м "искусственной травы" в год, передает "АиФ-Ростов".

Производство зеленых газонов будет уникальным за счет использования разработанного на предприятии ткацкого метода, обеспечивающего более длительный срок службы газонов - до 15 лет, такие покрытия очень востребованы у общественных территорий и спортивных комплексов российских городов.

Впрочем, на заводе намерены вдвое увеличить производство и налаженной продукции – шпагата: его будут выпускать до 2,7 тыс т в год, добавили на предприятии.