Вестник Кавказа

В Баку стартует первый экономический форум тюркоязычных стран

В Баку стартует первый экономический форум тюркоязычных стран
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня в столице Азербайджана начинает работу двухдневный экономический форум тюркоязычных стран, на котором будет презентован единый бренд, объединяющий тюркский мир - "Made in Turan".

В Баку сегодня стартует "Экономический форум тюркоязычных государств 2024", задача которого - продвижение брендов тюркоязычных стран во всем мире, рассказал председатель правления Ассоциации франчайзинга Азербайджана Джамид Мовсумов.

"На форуме будет анонсирован бренд "Made in Turan" – им будет маркироваться продукция, производимая в странах Турана. У компаний тюркских государств есть цели в этом отношении. У нас также будут переговоры с таможенными организациями соответствующих государств. Наша цель - получить специальные льготы на бренд "Made in Turan" и создать особые экспортные возможности"

- Джамид Мовсумов

Форум такого масштаба пройдет впервые, участники встречи обсудят рыночные и инвестиционные возможности между тюркоязычными странами, а также проработают варианты интеграции брендов в международную среду. Отдельной темой встречи станет развитие коммерческих отношений между компаниями и укрепление отношений между странами тюркского мира, добавил глава ассоциации, передает Trend.

Завершится форум завтра, 3 мая.

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