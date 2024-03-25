Кто такие финикийцы и что было до них?

Были ли они первой цивилизацией Средиземноморского побережья Северной Африки? Результаты нового исследования указывают, что нет. Расскажем, кто такие финикийцы и чем они известны, что такое Кач-Куш, где находится это место и что значит его исследование для науки.

В современной истории финикийцы считались первым развитым обществом, заселившим Магриб. Этой древний народ действительно оставил глубокий след в истории, включая развитие торговли и ремесел, морские открытия и создание финикийского алфавита. В значительном влиянии, которое финикийцы оказали на Магриб, нет никаких сомнений, однако выяснилось, что они не были первой цивилизацией Магриба.

Кто такие финикийцы?

Финикийцы - это древний народ, живший на восточном побережье Средиземного моря, в основном на территории современного Ливана. Они были известны как искусные мореплаватели, торговцы и ремесленники. Финикийцы доминировали в Средиземноморье с примерно 1200 года до н. э. до падения Карфагена. Десятилетия исследований доказывали, что первым развитым обществом, заселившим северо-запад Африки, известный как Магриб, были финикийцы.

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Чем известны финикийцы?

После катастрофы бронзового века, произошедшей в XII веке до н. э., финикийцы смогли колонизировать большую часть Средиземноморья, создав сеть городов и торговых путей, многие из которых не потеряли своего значения и теперь. Из всех финикийских городов, основанных в Средиземноморье, самым могущественным был Карфаген - извечный враг Рима. Другие важные города Финикии: Библ, Тир, Триполи, Сидон (Сайда), Арвад, Тингис (Танжер), Лептис, Гадир (Кадис) и Берит (Бейрут).

Финикийцы также известны благодаря окрашиванию одеяний в багряный цвет. Краску, называемую в античные времена как тирский пурпур, они добывали из особых морских брюхоногих моллюсков. Также финикийцы были первыми, кто начал продавать искусные изделия из слоновой кости. За создание большинства алфавитных систем также нужно благодарить финикийцев, так как на их алфавите было основано письмо всех европейских и части неевропейских народов.

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Что такое Кач-Куш?

Хотя влияние финикийцев на регион Магриба неоспоримо, ученые обнаружили новые данные, предполагающие проживание в этих местах более древних цивилизаций. Речь идет об археологических раскопках в Кач-Куш. В этом году в журнале Antiquity была опубликована статья, посвященная результатам исследований археологической площадки Кач-Куш, расположенной на северо-западе Марокко. Археологи выяснили, что еще до финикийцев, прибывших в эти места в VIII век до н. э., на этой территории постоянно жили люди. Начало заселения Кач-Куша относится к 2200 году до н. э., также были идентифицированы два других периода заселения.

Период 1: с 2200 по 2000 годы до н. э.

Период 2: с 1300 по 900 годы до н. э.

Период 3: с 800 по 600 годы до н. э.

С XIII по IX века до н. э. в Кач-Куше обитало оседлое, сельскохозяйственное общество. Люди жили в домах из глиняного кирпича и пасли овец, коз и коров. В период с VIII по VI века до н. э. местными жителями уже использовались железные инструменты, развивалось гончарное дело. Обнаруженные инструменты, а также строительство домов на каменных фундаментах указывают на то, что местные жители адаптировались к финикийскому образу жизни, в том числе они использовали новые технологии, пришедшие в регион с колонизаторами. Около VI века до н. э. это поселение было заброшено, при этом археологи не обнаружили никаких свидетельств насилия, причина пока неизвестна.

Что значит открытие в Кач-Куш для истории?

Теперь известно, что в бронзовом веке на северо-западе Магриба, да и на всем африканском побережье Средиземного моря к западу от Египта было по крайней мере одно постоянное поселение, а это значит, что, вероятно, будут обнаружены и другие. Открытие в Кач-Куше поселения не с одним, а с двумя периодами заселения в бронзовом веке открывает путь дальнейшим исследованиям. Эта находка означает, что в этом регионе существовали процветающие поселения бронзового века еще до финикийцев. В настоящее время неизвестно, к какой именно культуре относилось найденное поселение, а это значит, что археологам еще предстоит ответить на множество вопросов.