Что за страна Марокко: когда ехать в 2024-2025, транспорт и обычаи

С конца октября в Марокко из Москвы можно будет улететь прямым рейсом в любой день недели, а самое удобное - это безвизовый въезд для российских туристов. Расскажем, где находится Марокко, каковы местные обычаи и правила, а также как передвигаться по этой стране.

Кроме величественных имперских городов с интересной архитектурой Марокко известен впечатляющими природными пейзажами. В пределах страны находятся Атласские горы, пустыня Сахара, а также песчаные пляжи Средиземноморского и Атлантического побережья. На побережье Атлантики лежат такие города как столичный Рабат и Касабланка, сочетающие в себе современность с историческим очарованием. А севернее лежит Средиземноморье с хорошими пляжами и более мягким климатом, например в Танжере и Эль-Хосейме. Отдельной любовью у туристов пользуется синий город Шавен или Шефшауэн.

Где находится Марокко?

Марокко - это страна в Северной Африке. Это государство относится к странам Магриба, а его побережье протяженностью более 1800 км омывается водами Атлантического океана на западе и Средиземного моря на севере. На востоке Королевство Марокко граничит с Алжиром, а на юге - с Мавританией через спорный регион Западной Сахары. От южной Европы Марокко отделено Гибралтарским проливом. Причем с Испанией у государства есть и сухопутная граница: на марокканском побережье расположены два испанских автономных города.

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Когда лучше отдыхать в Марокко?

Для поездки в Марокко подойдет любое время года, но выбор лучшего месяца для отпуска будет зависеть от цели поездки. Месяцы с октября по апрель привлекают путешественников, желающих отдохнуть от долгой российской зимы и дождливого межсезонья, в остальные месяцы в Марокко приезжают в основном ради пляжного отдыха.

Марокко с сентября по ноябрь и с марта по май - сезон экскурсионного туризма

В Марракеш с целью осмотра достопримечательностей лучше приезжать весной (с марта по май) или осенью (с сентября по ноябрь), когда уже (или еще) не так жарко. В летние месяцы, особенно с июня по август, здесь будет жара до +38 °C; а с декабря по февраль по ночам будет холодно, особенно в домах, где нет центрального отопления.

Сентябрь - это в целом отличное время для поездки в Марокко, в это время погода везде теплая и очень солнечная, но при этом подходящая для посещения культурных достопримечательностей в таких прибрежных городах, как Эс-Сувейра, Рабат, Касабланка, Тетуан и Танжер.

Для путешествия в Сахару особенно подойдут май и октябрь, летом и зимой посещать эти места будет уже не так комфортно. Песчаные бури в пустыне чаще случаются с января по май.

Для посещения горного хребта Высокий Атлас наилучшие условия бывают с апреля по июнь и с сентября по ноябрь. Ежегодный фестиваль цветения миндаля проходит в Тафрауте в конце февраля- начале марта, а в мае в Келаа-Мгуна проводится фестиваль роз.

Осенью и весной в Марокко сезон наблюдения за перелетными птицами, особенно в лагуне Уалидия и национальном парке Сус-Масса.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Марокко с декабря по февраль - сезон серфинга, катания на лыжах и праздников

С декабря по февраль погодные условия в Марокко могут быть весьма холодными и влажными, особенно на севере, но зима - прекрасное время для городских и культурных исследований. Однако цены на проживание в новогодние праздники всегда сильно возрастают. Берберский Новый год Йеннаер приходится на 12 января.

Зимой в Марокко можно кататься на лыжах, например, на горнолыжных курортах Укаймеден и Ифран. Самые большие волны в Марокко бывают с декабря по февраль, поэтому в это время серферы стекаются в Тагазут, Мирлефт, Сиди-Ифни и другие курорты вдоль западного побережья.

Марокко с июня по сентябрь - сезон пляжного отдыха, кайтсерфинга и фестивалей

Длинные летние дни и темные ночи Марокко идеально подходят для музыкальных и других мероприятий на открытом воздухе. Среди лучших событий - всемирный фестиваль духовной музыки в Фесе, Всемирный фестиваль музыки гнауа в Эс-Сувейре, фестиваль уличного искусства в Асиле, фестиваль джаза в Касабланке и фестиваль музыки и ритмов в Рабате.

В июле и августе температура воздуха внутри страны может подниматься выше +38 °C, но на атлантическом побережье бризы поддерживают температуру около +27 °C. В августе особенно популярны такие курорты как Агадир, Дахла и Эс-Сувейра. С июня по ноябрь волны здесь больше подходят для начинающих серферов, если сравнивать с зимой.

Кайтсерфинг и виндсерфинг в Эс-Сувейре и Дахле возможны круглый год из-за ветров с Атлантики, но лучшее время - с апреля по сентябрь.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что нужно знать перед поездкой в Марокко?

Марокканский дирхам нельзя вывозить за пределы страны, ввозить национальную валюту также нельзя, поэтому стоит брать с собой доллары или евро и обменивать их в Марокко. При обмене нужно получить справку, чтобы обменять остаток при выезде из страны.

В Марокко запрещено ввозить беспилотники, государственные здания фотографировать запрещено, людей без разрешения также фотографировать не стоит.

На рынках и даже в некоторых магазинах Марокко принято торговаться.

В Марокко говорят на смеси французского, арабского, берберского, испанского и английского языков, в зависимости от части страны.

Чтобы получить максимум от поездки в Марокко, не стоит отказываться от услуг гидов, особенно для таких случаев, как поездка с Сахару или пеший поход на гору Тубкаль.

Водопроводную воду в Марокко туристам пить не стоит, даже заказывая воду в кафе, предпочтение лучше отдать бутилированной воде.

Хотя алкоголь запрещен исламскими законами, туристы в стране найти его все-таки могут, но это сделать получится не во всех барах и ресторанах.

Девиз страны звучит как "Бог, родина, король", он даже упоминается в конституции Марокко, поэтому неуважительно отзываться о религии или короле незаконно.

Немусульманам в Марокко нельзя заходить в мечети, только во внутренний двор, за исключением мечети Хасана II в Касабланке.

В Марокко, как и в других арабских странах, стоит есть и касаться других только правой рукой, поскольку левая рука считается "нечистой".

Марракеш - самый популярный среди туристов город Марокко, поэтому билеты в основные достопримечательности, такие как сад Мажорель и музей Ива Сен-Лорана, лучше покупать заранее онлайн, чтобы избежать длинных очередей.

Как перемещаться между городами Марокко?

Хотя медины Марокко идеальны для пеших прогулок, лучший способ испытать на себе разнообразие страны - это воспользоваться множеством вариантов транспорта для передвижения между городами.

Аренда автомобиля - хороший способ исследовать отдаленные регионы Марокко

Чтобы исследовать Марокко в собственном темпе, можно арендовать автомобиль. Основные крупные агентства по прокату есть в аэропорту Касабланки и в большинстве крупных городов. В целом дороги в Марокко находятся в хорошем состоянии, но нужно следить за скоростью, поскольку дорожная полиция любит устраивать "засады" в неожиданных местах.

Такси - очень популярный вид транспорта

В черте города туристы часто пользуются такси - желтыми в Марракеше, красными в Касабланке, бирюзовыми в Танжере, оранжевыми в Агадире, синими в Рабате. Их можно остановить на улице или найти возле автобусных или железнодорожных станций. Таксисты возят по счетчику, но некоторые водители пытаются сделать вид, что он сломан, чтобы взять с пассажира больше денег. В таком случае, можно просто сменить такси, их довольно много. Еще не стоит удивляться, если во время поездки, таксист берет в кабину еще пассажира. Для длительных поездок удобнее и дешевле будут гранд такси. Это минивэны, которые вмещают около шести человек, стоит дороже, чем автобус, но поездка будет немного комфортнее и быстрее. Из приложений по вызову такси есть Careem и Indrive, но работают они не во всех городах.

Поезда и трамваи Марокко - самый приятный транспорт

Две основные линии национальной железнодорожной службы ONCF связывают большинство крупных городов Марокко: от Танжера до Марракеша, проходя через Касабланку, Рабат, Надор или Уджду на северо-востоке до Феса и Мекнеса. Передвигаться на поездках по Марокко весьма бюджетно и комфортно, хотя опоздания бывают, а некоторые поезда идут медленно. В Марокко также есть первый в Африке высокоскоростной поезд Al Boraq, курсирующий между Касабланкой и Танжером со скоростью 320 км/ч (2 часа). И в Касабланке, и в Рабате есть современные трамвайные службы. Билеты продаются в киосках и автоматах.

Автобусы - довезут туда, куда не ходят поезда

Автобусы - это еще один удобный способ пересечь страну. Две национальные автобусные компании Марокко предлагают даже билеты с Wi-Fi, зарядным устройством и дополнительным пространством для ног. Самая крупная сеть CTM обслуживает большую часть Марокко, в то время как время отправления автобусов компании Supratours часто скоординировано с прибытием поездов на вокзалах. В сельской местности есть множество небольших автобусных компаний, они не так удобны, но функцию свою выполняют.

Самолет - если нет времени

Главный авиаперевозчик Марокко Royal Air Maroc летает из Марракеша в Эр-Рашидию, расположенную всего в паре часов от Мерзуги и дюн Эрг-Шебби, примерно за час, на машине поездка займет 8 часов. Авиакомпания Air Arabia летает между Марракешем и Фесом за час, на автобусе это расстояние можно преодолеть лишь за шесть часов.