Что попробовать в Узбекистане: главные блюда национальной кухни

Тысячелетия торговли с соседними государствами по маршрутам Великого Шелкового пути и влияние различных культур оставили в Узбекистане завидное кулинарное наследие. Расскажем, что попробовать в Узбекистане, какое блюдо считается национальным в Узбекистане и где лучше всего узнать традиционную кухню.

Для застолья обычно сервируют дастархан - низкий обеденный стол. На узбекских кухнях томятся казаны, полные плова и шурпы, в то время как на шампурах шипят обильно смазанные специями шашлыки. В Узбекистане туристы могут попробовать лапшу с овощным бульоном, сушеные фрукты и национальные сладости, а также местные вина.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Какое национальное блюдо Узбекистана?

Плов настолько важен для узбекской идентичности, что в каждом городе, а иногда и в каждой семье, есть свой особый рецепт плова. Из всех блюд именно плов попал в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Попробовать это блюдо именно в Узбекистане - это важный опыт. Плов готовят из риса, мяса, моркови, специй и других ингредиентов в большом казане, причем в ташкентской версии большинство ингредиентов обжариваются перед приготовлением плова, в то время как самаркандский плов, как правило, выкладывают слоями и тушат.

Где попробовать: плов в Узбекистане едят везде, но для интересного опыта стоит отправиться в "Центр плова" в Ташкенте, в "Ош Маркази" в Самарканде или в "The Плов" в Бухаре.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что обязательно попробовать в Узбекистане?

Мясные блюда по-узбекски

Кебаб или кабоб (шашлык), который распространен в Узбекистане почти так же, как и плов, бывает разных видов, в том числе из баранины, ягненка, говядины и курицы. Мясо для кабоба, которое готовится на углях, получается сочное и жирное, а рецепты маринадов ревностно охраняют. Помимо кебабов есть такие мясные деликатесы, как хасып (колбаса из субпродуктов и риса), казы (сыровяленая колбаса из конины) и узбекская долма (виноградные или капустные листья, фаршированные мясом и рисом).

Где попробовать: мясные блюда очень распространены в Узбекистане. Например, можно зайти в ресторан Caravan в Ташкенте, кафе "Мансур шашлык" в Самарканде или кафе Terassa в Хиве.

Узбекская лапша

По легенде, лагман появился в Китае в результате встречи трех голодных путников, которые решили объединить имеющиеся у них ингредиенты (мука, сушеное мясо, овощи, приправы и вода). Результат этой встречи можно попробовать в любом узбекском городе. Дымящиеся миски миски с лагманом содержат в себе лапшу в бульоне с отдельно приготовленной бараниной или говядиной, овощами (луком, болгарским перцем, баклажаном, морковью, картофелем), специями и свежей зеленью. В Ташкенте можно попробовать уйгурский чузма-лагман, а в других местах чаще встречается лагман по-узбекски. Еще одна вариация этого блюда - ковурма лагман, который подается без бульона. В Хиве стоит обратить внимание на хорезмское блюдо шивит-оши - зеленую лапшу с укропом, жареным мясом, овощами и специальным соусом. В Узбекистане также готовят бешбармак (лапшу с кониной, бараниной или говядиной и бульоном) и нарын (конина с холодной лапшой, специями и бульоном).

Где попробовать: ресторан Khorezm Art в Хиве, кафе Anor в Ташкенте или "Сезам" в Самарканде.

Узбекские супы

Густые и сытные узбекские супы прекрасно согревают в холодное время года. Самый популярный суп называется шурпа - это мясной бульон с мясом и овощами. Региональная вариация шурпы ковурма, где ингредиенты сначала обжаривают, встречается чаще на юге страны. Другие популярные узбекские супы: мастава - рисовый суп с мясом, пряностями и овощами; машхурда - густой суп из говядины или баранины с рисом и машем, а также нохат шурак, приготовленный в бульоне с мясом, нутом и другими овощами.

Где попробовать: кафе National Food в Ташкенте, "Ош Маркази" в Самарканде.

Узбекский стритфуд

Узбекская уличная еда отлично подходит для путешественников с ограниченным бюджетом, так как она недорогая и сытная. Манты и самса в представлении не нуждаются, но еще есть пельмени чучвара (подаваемые в овощном бульоне или жареные), ханум (паровой рулет с мясом или овощами) и хивинский тухум-барак (квадратные вареники с яйцом).

Где попробовать: кроме множества уличных закусочных стритфуд продается на крытых рынках, таких как Чорсу в Ташкенте.

Узбекистан для вегетарианцев

Обилие фруктов и овощей в Узбекистане спасает путешественников, не употребляющих мясо. Вегетарианские блюда в Узбекистане обычно имеют форму гарниров, поскольку основные блюда здесь, как правило, готовятся на основе говядины или баранины. С развитием туризма эта тенденция начала меняться, и повара в крупных городах научились заменять мясо в плове и лагмане бобовыми или овощами. Вегетарианцам и постящимся стоит обратить внимание на суп машхурда, а также салаты ачичук и шакароб, которые обычно подают с пловом. Некоторые продавцы уличной еды делают самсу с картофелем, тыквой, шпинатом и грибами. Веганам сложнее, поскольку хлеб и другие изделия из теста часто могут включать яйца или быть смазаны молоком или катыком перед выпечкой.

Где попробовать: Caravan или Afsona в Ташкенте, "Каримбек" или "Платан" в Самарканде, Temir’s в Бухаре или Khiva Moon в Хиве.

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Узбекский хлеб

Один из столпов узбекской кухни лепешки нон готовят в тандыре, это центральный элемент культурных обычаев и праздников. Здесь тоже много региональных вариаций: в Ташкенте нужно попробовать приготовленный на молоке патыр нон, а в самаркандском ноне есть лук и мясо. В Ферганской долине лепешки катлама, которые присутствуют на каждой трапезе, смазывают маслом.

Узбекские сладости

В теплое время года вместо сладостей можно спокойно есть узбекские абрикосы, сливы, груши, персики, хурму, инжир, дыни, вишню и черешню. Но кроме них продаются сушеные фрукты, халва, козинаки, рахат-лукум, хаштак (десерт из орехов и сухофруктов), пашмак (нитевидная халва), бугирсак (печенье, которое готовят к праздникам), халвайтар (жидкая халва), карамель парварда, нишолда (сладкая белая масса из яичных белков, взбитых с сахаром и отваром мыльного корня) и сумаляк (традиционный десерт из пророщенных зерен пшеницы, который варят на Навруз).

Узбекские молочные продукты

На одном из шумных базаров в Ташкенте или Самарканде стоит направиться в молочный отдел, где продается курт. Это просушенный соленый сыр в форме кубиков или шариков. На рынках везде продается айран - кисломолочный напиток из катыка (ферментированного молока), смешанного с водой и льдом, а иногда травами и щепоткой соли, а также сузьма - творожная масса, оставшаяся после сцеживания катыка. Катык встречается и в других блюдах, например, в шурпе и плове, это также основа для катыкли (суп с мясом, катыком, рисом и овощами) и чалопа (холодный суп с овощами типа окрошки).