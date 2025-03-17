Вестник Кавказа

Незаконная торговля привнесла в бюджет Сочи 1,3 млн рублей

Незаконная торговля привнесла в бюджет Сочи 1,3 млн рублей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
С начала 2025 года в Сочи было составлено свыше 1,2 тыс протоколов за незаконную торговлю. Сумма выплаченных нарушителями штрафов достигла 1,3 млн рублей.

Свыше 1,2 тыс протоколов было составлено в Сочи за незаконную уличную торговлю с начала 2025 года, рассказали в городской администрации.

"Сегодня на улицах Учительской и Черноморской в Хостинском районе оформили 6 протоколов и конфисковали 24 единицы техники"

- администрация Сочи

Проверки торговых точек проводятся во всех районах Сочи. С начала 2025 года было совершено 340 рейдов, были изъяты товары и оборудование для продажи. Общая сумма штрафов, которые выплатили нарушители, превысила 1,3 млн рублей.

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