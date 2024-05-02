Вестник Кавказа

Иран потрясло землетрясение 

Иран потрясло землетрясение 
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Иранскую провинцию Керман потрясло землетрясение. Магнитуда сейсмособытия составила 4,7. Данных о жертвах и разрушениях нет. 

В четверг в провинции Керман на юго-востоке Ирана произошло землетрясение магнитудой 4,7.

«Эпицентр землетрясения был зафиксирован в Фарьябском районе провинции. Очаг подземных толчков расположен на глубине 9 км» 
 

– Национальный центр сейсмологии Института геофизики Тегеранского университета. 

Информации о жертвах и разрушениях нет. 

Меры предосторожности 

Первое и самое важное правило – сохранять спокойствие. В случае землетрясения необходимо немедленно спуститься на первый этаж здания, избегая лифтов, и занять укромное место, прикрыв голову. Если вы на улице, не подходите к зданиям, стеклянным конструкциям или электропроводке. После землетрясения следует оценить свое состояние и состояние окружающих, оказать первую помощь пострадавшим. 
 

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