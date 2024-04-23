В Тбилиси на акции протеста начались задержания

В четверг вечером в Тбилиси проходит очередная акция протеста, связанная с законом об иноагентах. Несколько человек задержаны полицией, оппозиционеры перекрыли дорогу в центре города.

В Грузии сегодня снова проходит протестная акция из-за законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", известного как закон об иноагентах.

Участники акции перекрыли автодвижение в центре Тбилиси на площади Героев. Правоохранители прибыли на место примерно через час, несколько человек были задержаны. Сотрудники полиции пытаются разблокировать проезжую часть, но автомобильное движение в районе митинга затруднено.

Также протестующие против закона собрались у здания парламента, пока митинг небольшой, обстановка спокойная.

Напомним, акции протеста с начала рассмотрения законопроекта проходят регулярно, на последних акциях спецназ применял против митингующих водометы, слезоточивый газ и другие спецсредства.