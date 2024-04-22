Митинг против закона об иноагентах в Тбилиси завершился глубокой ночью

Митинг против закона об иноагентах, стартовавший накануне в Тбилиси после принятия закона депутатами во втором чтении, всю ночь бушевал у здания парламента страны и завершился лишь к рассвету.

Протестующие в Тбилиси покинули территорию перед парламентом республики лишь в районе 4:30 утра по местному времени после того, как в дело вступил спецназ, протестный митинг завершился.

До этого протестующие пробовали выломать железные ворота возле парламента, но не смогли справиться с монументальной конструкцией и начали строить там баррикаду. После этого спецназ отогнал часть толпы с улицы, затем некоторые протестующие отошли и от здания парламента.

Всего в акции пострадали восемь человек, сообщили в Минздраве страны.

"Первого мая были госпитализированы восемь гражданских лиц, пострадавших в ходе акции протеста, проходившей на проспекте Руставели. Среди них один выписан из клиники"

- пресс-служба Минздрава Грузии

Сейчас на площади перед парламентом почти нет людей – лишь небольшие группы протестующих, собирающиеся домой, и несколько групп полиции и коммунальщики, которые разбирают баррикады и убирают мусор.

Напомним, очередная акция протеста началась в грузинской столице после того, как вечером 1 мая парламент республики принял законопроект об иноагентах во втором чтении.