Лучшими в России признаны вина Кубани и Крыма

Роскачество впервые в рамках проекта "Винный гид России" составило рейтинг отечественных органических вин, лучшими из которых стали напитки производителей из Новороссийска и Крыма.

Впервые в России составили рейтинг отечественных органических вин, изучив более 30 образцов продукции отечественных виноделов, рассказали в Роскачестве.

"В соответствии со стандартом, органическое виноградарство должно сохранять и улучшать плодородие почв, сохранять биологическое разнообразие, не используя вещества, способные нанести вред окружающей среде. При производстве вина "органик" нельзя использовать пестициды и яды, химические удобрения, полностью запрещены или жестко ограничены консерванты в готовом продукте. В последних поправках к ГОСТ приняты нормы по содержанию серы, более жесткие чем в винодельческих странах ЕС"

- заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева

Для исследования вин эксперты отобрали в магазинах 34 наименования вин разных типов, произведенных из винограда с сертификатом "органик" от шести торговых марок – всего было изучено 17 красных, 13 белых и 4 розовых вина, передает РИА Новости.

Красные вина оказались более качественными, чем белые и розовые, а в тройке лучших, признанных экспертами, оказались красные и белые виноградные напитки с органического виноградника "Бюрнье" из Новороссийска (Краснодарский край). Лучшим розовым вином стало Пино Нуар Андрюса Юциса (Крым).

Напомним, ГОСТ на органические вина в России действует с 2016 года, однако первые вина этой категории стали появляться в российских магазинах лишь 2-3 года назад.