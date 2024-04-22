Вестник Кавказа

Многодетным семьям помогут собрать детей в школу на Ставрополье

Многодетным семьям помогут собрать детей в школу на Ставрополье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Многодетным семьям положена компенсация для того, чтобы собрать детей в школу. Об этом напомнил глава Ставрополя, отметив, что в этом году сумма составит 5732 рублей.

В Ставрополе многодетные семьи имеют возможность получить ежегодную компенсацию на покупку школьной формы и письменных принадлежностей для своих детей. Эта программа была запущена с целью облегчить финансовую нагрузку на семьи с несколькими детьми и обеспечить равные возможности для всех школьников.

«Недавно край принял закон о расширении мер господдержки многодетных семей, разработанный по инициативе губернатора. Мы, в свою очередь, также прилагаем большие усилия, чтобы создать в нашем городе максимально комфортную и гармоничную среду для детей и семей с детьми»

– глава Ставрополя Иван Ульянченко.

Кто имеет право на компенсацию

Обычно такие льготы предоставляются семьям, в которых есть трое и более детей, учащихся в школе. Для получения компенсации необходимо обратиться в соответствующий орган местного самоуправления и предоставить необходимые документы.

Какие документы нужно предоставить

Для того чтобы получить компенсацию на школьную форму, многодетные семьи должны предоставить копии документов, подтверждающих их статус. Обычно это свидетельство о рождении детей или иной документ, удостоверяющий их нахождение на иждивении у родителей. Также могут потребоваться документы, подтверждающие учебу детей в школе.

После предоставления всех необходимых документов семьям будет начислена компенсация на счет. Обычно это происходит в начале учебного года, чтобы родители могли своевременно приобрести школьную форму и все необходимые принадлежности для своих детей. 

 

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