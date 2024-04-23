В Азербайджане появятся керлингисты

В Баку на базе спортивно-концертного комплекса имени Гейдара Алиева начнет работать секция керлинга. В стране планируется дальнейшее развитие инфраструктуры для этого вида спорта.
В Азербайджане начнут развивать такой вид спорта как керлинг. По словам главы Минспорта Азербайджана секция керлинга начнет действовать на базе спортивно-концертного комплекса имени Гейдара Алиева в Баку.
«У нас впервые откроется спортивная секция керлинга. Верю, что с каждым годом эти виды спорта будут становиться в нашей стране все более популярными»
– Фарид Гаибов.
В дальнейшем в стране, возможно, появятся дополнительная инфраструктура для занятий и соревнований: будут открываться новые керлинг-центры, где каждый желающий может попробовать себя в этой увлекательной игре.
Таким образом, перспективы развития керлинга в Азербайджане кажутся очень многообещающими.