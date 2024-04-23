Вестник Кавказа

В Азербайджане появятся керлингисты

керлинг
© Фото: www.everypixel.com
В Баку на базе спортивно-концертного комплекса имени Гейдара Алиева начнет работать секция керлинга. В стране планируется дальнейшее развитие инфраструктуры для этого вида спорта.

В Азербайджане начнут развивать такой вид спорта как керлинг. По словам главы Минспорта Азербайджана секция керлинга начнет действовать на базе спортивно-концертного комплекса имени Гейдара Алиева в Баку.

«У нас впервые откроется спортивная секция керлинга. Верю, что с каждым годом эти виды спорта будут становиться в нашей стране все более популярными»

– Фарид Гаибов.

В дальнейшем в стране, возможно, появятся дополнительная инфраструктура для занятий и соревнований: будут открываться новые керлинг-центры, где каждый желающий может попробовать себя в этой увлекательной игре.

Таким образом, перспективы развития керлинга в Азербайджане кажутся очень многообещающими.

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