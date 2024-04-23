Вестник Кавказа

Смертельное ДТП с маршруткой произошло на Ставрополье

Смертельное ДТП с маршруткой произошло на Ставрополье
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
В Ставропольском крае в аварию попал маршрутный микроавтобус, погибли двое, включая водителя. Причины ДТП устанавливаются.

Автоавария с жертвами произошла в четверг вечером в Красногвардейском округе Ставропольского края неподалеку от границы с Калмыкией. Микроавтобус следовал по маршруту Сальск-Ставрополь.

"Водитель пассажирской ГАЗели потерял контроль над управлением, допустил съезд с дороги в кювет, где автомобиль совершил наезд на дерево и перевернулся. От полученных травм на месте скончался водитель и 24-летняя пассажирка"

– ГИБДД края

Кроме того, три человека, пострадавших в аварии, госпитализированы, еще три пассажира не получили травм. По словам очевидцев, водителю стало плохо, в результате "Газель" съехала с дороги.

Обстоятельства ДТП устанавливаются, проводится прокурорская проверка.

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