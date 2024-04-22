Вестник Кавказа

Карачаево-Черкесию экстренно предупредили о пожарах

Карачаево-Черкесию экстренно предупредили о пожарах
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Спасатели распространили экстренное в южных районах КЧР предупреждение объявлено из-за угрозы природных пожаров. Пик пожароопасности придется на 2-3 мая.

Катастрофические пожары в Карачаево-Черкесии вызвали серьезную тревогу у местных жителей и властей. Экстренное предупреждение было объявлено из-за угрозы природных пожаров, которые могут нанести непоправимый ущерб окружающей среде и жизни людей.

«Пожароопасность 5 класса ожидается 2-3 мая в южных районах республики. Это территории Карачаевского, Зеленчукского и Урупского районов КЧР»

– ГУ МЧС России по КЧР

Причины возникновения пожаров

Одной из основных причин возникновения природных пожаров является чрезмерно высокая температура воздуха, которая способствует пересыханию растительности. Неблагоприятные погодные условия, такие как ветер и низкая влажность, также увеличивают риск возникновения пожаров. Кроме того, человеческий фактор, включая небрежное обращение с огнем или бросание горящих окурков, может стать инициатором возгорания.

Меры предосторожности и борьба с пожарами

Для предотвращения пожаров необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, особенно в периоды повышенной пожароопасности. Необходимо бережно обращаться с огнем, не разводить костры в запретных зонах, не выбрасывать горящие предметы на сухую траву. Важно также сообщать о возгораниях в лесу или на природных участках, чтобы быстро локализовать и потушить огонь.

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