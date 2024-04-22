Еще один турист из России умер в Анталье

Мужчине внезапно стало плохо, когда он находился в гостиничном номере. Туриста отвезли в больницу, но спасти врачам его не удалось.

В турецкой Анталье умер еще один российский турист. Об этом сообщают местные СМИ.

Согласно предварительным данным, 62-летний Валдас Лабанаускас отдыхал вместе со своей семьей в одном из отелей на курорте Аланья. Находясь в номере, он внезапно почувствовал себя плохо. Его супруга вызвала скорую. Прибывшие в гостиницу врачи отвезли мужчину в больницу, где он впоследствии скончался.

По факту смерти начато расследование, в ходе котором будут установлены причины случившегося.

Напомним, несколько дней назад в Анталье умер 61-летний турист из России. Он был найден мертвым в беседке отеля.