Вестник Кавказа

Грузия масштабно отпразднует День независимости

Грузия масштабно отпразднует День независимости
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Несмотря на народные волнения против закона об иноагентах, власти намерены масштабно отпраздновать День независимости – средства на празднование из резервного фонда правительства выделит Минфин страны.

Власти Грузии готовятся к празднованию Дня независимости – правительство страны выделяет на это 5,3 млн лари (около $2 млн), торжества пройдут 26 мая, говорится в опубликованном распоряжении.

Празднования, приуроченные ко дню первого провозглашения независимой Грузинской Демократической республики в 1918 году, пройдут на средства резервного фонда администрации правительства, которые своим распоряжением №610 выделяет Минфин Грузии, передает Sputnik Грузия.

Большей частью праздничные мероприятия пройдут на площади Свободы и на проспекте Руставели в Тбилиси, хотя концерты и театральные шоу будут не только в столице, но и регионах. 

Напомним, Грузия восстановила свою независимость в 1991 году по итогам всенародного референдума.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1360 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Радоница объявлена выходным днем в Кабардино-Балкарии

Радоница объявлена выходным днем в Кабардино-Балкарии

Масштабный обман ветеранов к 9 мая готовился на Ставрополье

Масштабный обман ветеранов к 9 мая готовился на Ставрополье

День возрождения карачаевского народа отметят выходным

День возрождения карачаевского народа отметят выходным

В Карачаево-Черкесии ввели новый выходной 

В Карачаево-Черкесии ввели новый выходной 

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы