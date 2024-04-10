Грузия масштабно отпразднует День независимости

Несмотря на народные волнения против закона об иноагентах, власти намерены масштабно отпраздновать День независимости – средства на празднование из резервного фонда правительства выделит Минфин страны.

Власти Грузии готовятся к празднованию Дня независимости – правительство страны выделяет на это 5,3 млн лари (около $2 млн), торжества пройдут 26 мая, говорится в опубликованном распоряжении.

Празднования, приуроченные ко дню первого провозглашения независимой Грузинской Демократической республики в 1918 году, пройдут на средства резервного фонда администрации правительства, которые своим распоряжением №610 выделяет Минфин Грузии, передает Sputnik Грузия.

Большей частью праздничные мероприятия пройдут на площади Свободы и на проспекте Руставели в Тбилиси, хотя концерты и театральные шоу будут не только в столице, но и регионах.

Напомним, Грузия восстановила свою независимость в 1991 году по итогам всенародного референдума.