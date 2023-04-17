Какие фестивали и праздники пройдут  в Грузии в апреле и мае 2024?

В течение всего года в Грузии проводятся различные фестивали, посвященные национальным обычаям, музыке и танцам, большое внимание уделяется гастрономическим и винным мероприятиям. Расскажем о лучших фестивалях и национальных праздниках Грузии в апреле и мае 2024 года.

Грузия притягивает туристов не только впечатляющим разнообразием природных и исторических объектов, культурное наследие страны также привлекательно. Жители Грузии с удовольствием чтут свои традиции, каждый год отмечая национальные праздники и устраивая красочные фестивали. Ни одно подобное мероприятие в Грузии не обойдется без вкусных блюд, хорошего вина и душевных мелодий.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Батумоба

Дата: 27-28 апреля 2024

Где: Батуми

Каждый год в городах Грузии проводятся специальные празднества, в Батуми день города называется Батумоба. В последние выходные апреля этот приморский курортный город превратится в красочный праздник традиций и фольклора. Как и другие подобные мероприятия в Грузии, программа фестиваля включает в себя представления, живую музыку, еду и вино. В 2024 году фестиваль будет проходить на Старом бульваре около Летнего театра с полудня. Следующий крупный фестиваль в Батуми - Гандагана, посвященный сельскому туризму, пройдет уже только в ноябре.

Гвирилоба (Кутаисоба)

Дата: 2 мая 2024

Где: Кутаиси

В начале мая в Кутаиси состоится первый в году крупный фестиваль года - Гвирилоба или Кутаисоба. Гвирилоба (от "гвирила" - ромашка) прославляет все, что связано с Кутаиси: в центре города установят сцены для живой музыки, танцев и театральных представлений, будет продаваться имеретинская еда и вино, а город будет украшен белыми ромашками. Этой традиции уже больше ста лет: в 1921 году местные гимназистки продавали ромашки, чтобы собрать средства для лечения больных туберкулезом. Впервые так делать начали в Швеции в 1908 году. Впоследствии этот цветок стал символом национального кутаисского праздника. Небольшая экспозиция, посвященная этой традиции, есть в музее истории грузинской медицины в Тбилиси.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Пасха

Дата: 5 мая 2024

Где: по всей Грузии

В Грузии Пасха или "Ахдгома" - это самый важный религиозный праздник. Все православные христиане в 2024 году отмечают Пасху 5 мая и Грузия не исключение. Пасхальному Воскресению предшествует длительный пост, который заканчивается с полуночной службой и схождением в Иерусалиме Благодатного огня. В Грузии лакомятся сладкой паской и крашеными яйцами (преимущественно в красный цвет). Праздничный стол украшается джеджили - ростками зеленой травы, их можно купить на местных рынках или прорастить самому.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Лело Бурти

Дата: 5 мая 2024

Где: Шухути, Гурия

Каждое пасхальное воскресенье в Гурии традиционно играют в грузинскую народную спортивную игру - Лело Бурти. Это игра с мячом, напоминающая регби, в которой участвуют две команды - Земо и Квемо Шухути. В Лело Бурти играют самодельным пропитанным вином мячом, который весит 15-16 кг. Цель игры - перенести мяч через реку на сторону команды-соперника. В рамках празднования устраивается живая музыка и маркет с местными продуктами.

Фестиваль вина Zero Compromise

Даты: 9-10 мая 2024

Местоположение: Тбилиси

Zero Compromise - это ежегодный тбилисский винный фестиваль, посвященный натуральному вину. Обычно он проводится в первые выходные мая, причем с прошлого года из-за ажиотажа фестиваль проходит в течение двух дней вместо одного. Виноделы будут демонстрировать для дегустации свои последние винные творения с 11:00 to 17:00 на площадке Silk Factory Studio. Билет на два дня стоит 50 лари, однодневный билет стоит 30 лари.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Фестиваль молодого вина

Дата: 11 мая 2024

Где: Тбилиси, парк Мтацминда

Когда в Грузию приходит весна, винодельни открывают заготовленные в прошлом году квеври, чтобы продегустировать прошлый урожай. Фестиваль молодого вина уже много лет проводится в середине мая в парке Мтацминда. В этот раз более ста виноделов со всех уголков страны соберутся в субботу, чтобы представить свои вина под аккомпанемент живой музыки. Фестиваль будет проводятся с 11:00 до 18:00, будет множество развлекательных мероприятий, включая розыгрыш вина премиум-класса.

День независимости

Дата: 26 мая 2024

Где: по всей Грузии

26 мая в Грузии отмечают День независимости Грузии. Если Пасха - это главное религиозное событие в стране, то 26 мая - это один из главных государственных праздников. В этот день по всей стране будут проводиться памятные мероприятия, включая церемонии приведения присяги, концерты и выставки.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Бонус: сезон наблюдения за птицами в Джавахети

Дата: апрель-октябрь 2024

Где: Охраняемые территории Джавахети

Поздняя весна - начало сезона наблюдения за птицами на охраняемых территориях Джавахети в Грузии, где находится один из самых красивых национальных парков страны. С апреля по октябрь здесь можно увидеть более 130 видов гнездящихся и перелетных птиц.