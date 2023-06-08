Вестник Кавказа

Глава ФХР обсудил развитие хоккея с президентом Казахстана

Игра в хоккей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Владислав Третьяк пообщался в четверг с лидером Казахстана. В ходе беседы стороны обсудили развитие хоккея в республике.

В Астане прошла встреча президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и главы Федерации хоккея России Владислава Третьяка. Об этом сообщил сам руководитель ФХР.

Центральной темой беседы стало развитие хоккея.

"Сегодня меня принимал президент в своем дворце, мы очень много говорили о развитии отношений, он вспомнил молодость, когда в Москве ходил на хоккей"

– Владислав Третьяк

Он также отметил, что обсудил с лидером Казахстаном строительство стадионов.

"Мы говорили о дальнейшем развитии хоккея, строительстве стадионов, чтобы как можно больше соревнований на высоком уровне было. С президентом Казахстана был плодотворный разговор"

– глава ФХР

Напомним, 2 мая в Астане начался международный турнир с участием сборных Беларуси, Казахстана и команды "Россия 25".

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1295 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Катки в Москве 2024: красота, коньки и лед на лучших фото

Катки в Москве 2024: красота, коньки и лед на лучших фото

Хоккеисты из Беларуси и РФ сразятся с израильтянами

Хоккеисты из Беларуси и РФ сразятся с израильтянами

Инфоповод. Азербайджан и Армения. Эрдоган в Баку. Пожары в Казахстане. Новые чемпионы ЛЧ, НХЛ, НБА

Инфоповод. Азербайджан и Армения. Эрдоган в Баку. Пожары в Казахстане. Новые чемпионы ЛЧ, НХЛ, НБА

Хоккеисты-мусульмане: как совместить ислам и хоккей?

Хоккеисты-мусульмане: как совместить ислам и хоккей?

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы