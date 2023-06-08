Глава ФХР обсудил развитие хоккея с президентом Казахстана

В Астане прошла встреча президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и главы Федерации хоккея России Владислава Третьяка. Об этом сообщил сам руководитель ФХР.
Центральной темой беседы стало развитие хоккея.
"Сегодня меня принимал президент в своем дворце, мы очень много говорили о развитии отношений, он вспомнил молодость, когда в Москве ходил на хоккей"
– Владислав Третьяк
Он также отметил, что обсудил с лидером Казахстаном строительство стадионов.
"Мы говорили о дальнейшем развитии хоккея, строительстве стадионов, чтобы как можно больше соревнований на высоком уровне было. С президентом Казахстана был плодотворный разговор"
– глава ФХР
Напомним, 2 мая в Астане начался международный турнир с участием сборных Беларуси, Казахстана и команды "Россия 25".