Ингушетия возродила празднование старинного национального праздника

Власти Ингушетии организовали конкурс среди девушек в честь возрождения древнего праздника весны. Конкурсантки готовили национальные блюда, рассказывали о своей родословной и соревновались в знании поговорок.

Древний праздник весны и плодородия "Тушоли" возродили в Ингушетии.

В рамках проведения национального торжества среди жительниц республики провели конкурс, на котором они блеснули знаниями родословной, пословиц и приготовили традиционные ингушские блюда. Информацию об этом озвучили в администрации правительства республики.

"В парке рядом с ДК в Сунже отметили старинный ингушский праздник весеннего плодородия "Тушоли" с выставкой декоративно - прикладного искусства, концертной программой, кульминацией которого стал конкурс девушек "Малха - Аза "

– правительство Ингушетии

Сообщается, что для участников праздника был организован стол с национальными ингушскими блюдами, а также перед гостями мероприятия выступили танцевальные и вокальные коллективы республики.

Весенний праздник "Тушоли" празднуется в честь одноименной ингушской богини плодородия. Символом этого праздника является птица удод, которая своим прилет оповещает о том, что пришла весна. Празднование этого дня не связано с религиозными событиями и считается началом нового года, который приходит с наступлением весны.