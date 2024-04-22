В Армении рассказали об ожиданиях от деятельности ОДКБ

Армения настаивает на том, чтобы все механизмы ОДКБ функционировали в полном объеме, сообщил глава МИД республики. В частности, напомнил, что одной из задач организации является защита границ входящих в нее стран.

Армения все еще является членом ОДКБ. Такое заявление сделал глава МИД республики в интервью Al Jazeera.

"Мы пока являемся членом ОДКБ, но надо работать над тем, чтобы все механизмы, которые определены, работали, и в этом есть необходимость"

– Арарат Мирзоян

Он так также обратил внимание на то, что ОДКБ – военно-политический союз, в задачки которого входит защита границ стран-членов.

"Отсутствие должного ответа вызвало вопросы в армянском обществе, и мы не хотим быть частью неблагополучного механизма"

– армянский министр