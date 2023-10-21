Мощный пожар разгорелся на склоне горы Машук в ставропольском Пятигорске. Горит сухая трава. Названа причина возгорания.
Огонь бушует на склоне пятигорской горы Машук. О природном пожаре заявили в МЧС по Ставрополью.
На данный момент на горе пылает сухая трава. Общая площадь пожара достигла уже 500 кв м.
С огнем борются 11 человек. Они используют 3 единицы техники.
Причина пожара
Глава города Дмитрий Ворошилов опубликовал в своем Telegram фото и видео с места событий.
Кроме того, он назвал причину случившегося. По словам мэра, огонь занялся из-за неосторожного обращения с огнем.