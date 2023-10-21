РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Пожар на горе Машук произошел в Пятигорске

Пожар на горе Машук произошел в Пятигорске
© Фото: Дмитрий Ворошилов
Мощный пожар разгорелся на склоне горы Машук в ставропольском Пятигорске. Горит сухая трава. Названа причина возгорания.

Огонь бушует на склоне пятигорской горы Машук. О природном пожаре заявили в МЧС по Ставрополью.

На данный момент на горе пылает сухая трава. Общая площадь пожара достигла уже 500 кв м.

С огнем борются 11 человек. Они используют 3 единицы техники.

Причина пожара

Глава города Дмитрий Ворошилов опубликовал в своем Telegram фото и видео с места событий.

Кроме того, он назвал причину случившегося. По словам мэра, огонь занялся из-за неосторожного обращения с огнем.

 

Падающие деревья приостановили прогулки на Машуке

Падающие деревья приостановили прогулки на Машуке

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1010 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version