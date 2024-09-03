Вестник Кавказа

Министры юстиции Азербайджана и Турции обсудили партнерство

Министры юстиции Азербайджана и Турции обсудили партнерство
© Фото: сайт министерства юстиции Азербайджана
В азербайджанской столице прошла встреча руководителей министерств юстиции АР и Турции, где обсуждался вопрос сотрудничества братских стран в правовой сфере. Также был подписан соответствующий документ.

Глава Минюста Азербайджана Фарид Ахмедов встретился со своим турецким коллегой Йылмазом Тунчом, который приехал с визитом в Баку, рассказали в азербайджанском ведомстве.

Фарид Ахмедов отметил, что взаимоотношения между Азербайджаном и Турцией играют большую роль. Они успешно развиваются, особенно в сфере права.

Министр также коснулся соглашения, подписанного между стрaнами ранее, и рассказал о его успешной реализации и некоторых результатах.

Глава турецкого министерства добавил, что большое значение в укреплении отношений двух стран возымела «Шушинская декларация». Он отметил важность дальнейшего сотрудничества в области юстиций.

По итогам встречи, министры подписали Меморандум о взаимопонимании между министерствами о партнерстве в правовой сфере и договорились о взаимном обмене опыта.

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