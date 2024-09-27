Вестник Кавказа

Молока на Ставрополье стало больше

Молока на Ставрополье стало больше
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Фермеры Ставрополья показывают отличные результаты в развитии молочного производства: рост составил более 3%. Ему способствуют многомиллионные гранты от властей.

Ставропольские фермеры нарастили производство молочных продуктов на 3,3% за первые 8 месяцев этого года, рассказал глава Минсельхоза региона Сергей Измалков в своих социальных сетях.

«Такой положительной динамике способствовала государственная поддержка, которая является хорошим стимулом для развития молочного направления животноводства. В прошлом году только за счет средств субсидий из краевого бюджета хозяйства приобрели 3,5 тыс. голов нетелей молочного направления»

- заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края Артем Ильин

Он добавил, что рост показателей показывают не только получившие грант мелкие фермеры, но и крупные производственные предприятия.

Власти Ставрополья отправили более 700 млн рублей на поддержку животноводства в 2024 году, из них более 180 млн рублей пошло на поддержку производителей молочной продукции.

Эта отрасль, со слов министра, названа губернатором края в качестве приоритетной.

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