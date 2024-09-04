Вестник Кавказа

Генпрокуратуры России и Армении оформили программу сотрудничества до 2027 года

Игорь Краснов и Анна Вардапетян
© Фото: сайт Генпрокуратуры России
Россия и Армения продолжат взаимодействовать по линии Генпрокуратур. Сегодня стороны подписали программу сотрудничества, которая рассчитана на два ближайших года.

Генпрокуратуры России и Армении заключили программу сотрудничества, рассчитанную на 2025 и 2026 годы. Церемония подписания состоялась 4 октября в Ереване.

Свои подписи под документом поставили главы ведомств Игорь Краснов и Анна Вардапетян.

Программа сотрудничества включает в себя проведение экспертных встреч, семинаров, круглых столов, обмен опытом, организацию встреч между представителями Генпрокуратур и многое другое.

Напомним, сегодня в столице Армении проходит 34-е заседание Координационного совета генпрокуроров стран СНГ.

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