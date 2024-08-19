Москва и Баку договорились о взаимопонимании Генпрокуратур

Российский и азербайджанский генпрокуроры оформили меморандум о взаимопонимании. Подписание документа состоялось на ВЭФ-2024.

Генпрокуратуры России и Азербайджана заключили меморандум о взаимопонимании. Он был оформлен на Восточном экономическом форуме, стартовавшем накануне во Владивостоке.

Свои подписи под документом поставили главы ведомств Игорь Краснов и Камран Алиев.

"Меморандум позволит активизировать обмен опытом организации работы прокуратур России и Азербайджана, будет в полной мере способствовать противодействию угрозам миру и безопасности"

– Игорь Краснов

Он также сообщил о готовности развивать весь комплекс двусторонних связей и координации усилий по устранению угроз транснациональной преступности на главных международных площадках, включая СНГ и ООН.

Напомним, летом прошлого года генпрокуроры РФ и АР подписали программу взаимодействия, рассчитанную на текущий и 2025 год.

В чем будут сотрудничать Генпрокуратуры РФ и АР?

Политолог Ровшан Ибрагимов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о тех направлениях, по которым будет с наибольшей вероятностью вестись сотрудничество Генпрокуратур России и Азербайджана.

"Контакты по линии Генпрокуратур включают в себя вопросы экстрадиции, обменов заключенными и, возможно, поиска на территории каждой из стран тех лиц, которые нарушили местные законы, также с их последующим обменом. Эти вопросы уже решаются – возможно, не по некоему глобальному плану, но по каким-то детальным аспектам сотрудничество ведется", – прежде всего сказал он.

"Меморандум о взаимопонимании свидетельствует о том, что в рамках союзнического взаимодействия Генпрокуратуры стремятся интенсифицировать уже существующее сотрудничество. Поскольку обычно такие документы заключаются между странами, которые в профессиональных сферах хотят установить более тесные отношения", – добавил Ровшан Ибрагимов.

Политолог отметил, что общую проблему обеих стран в сфере преступлений против безопасности составляют киберпреступления. "Сюда входит все, что связано с киберпреступлениями и использованием современных технологий, включая разного рода выманивание денег различными путями и незаконные транзакции, опять же связанные с применением высоких технологий. Я думаю, что в сотрудничестве по расследованию таких преступлений должны быть заинтересованы не только Россия и Азербайджан, но и все остальные страны", – сообщил он.

"Конечно же, специфика государств везде разная, где-то прокуратура этим занимается, где-то нет, что зависит от наличия профессиональных структур, которые непосредственно включены в борьбу с киберпреступлениями. Тем не менее, на первом месте, если речь идет о вызовах безопасности, стоят все виды современных способов совершения преступлений", – заключил Ровшан Ибрагимов.