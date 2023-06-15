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Генпрокуроры России и Азербайджана утвердили двухлетнюю программу сотрудничества

Генеральные прокуроры России и Азербайджана Игорь Краснов и Кямран Алиев
© Фото: АзерТАдж
Генеральные прокуроры России и Азербайджана заключили программу сотрудничества на ближайшие несколько лет. Документ был подписан на состоявшейся сегодня в Санкт-Петербурге встрече.

В Санкт-Петербурге 15 июня состоялась встреча генпрокуроров России и Азербайджана.

На ней Игорь Краснов и Камран Алиев подписали программу сотрудничества на 2024-2025 годы. Она предполагает проведение встреч для обмена опытом в сфере защиты социально уязвимых категорий населения, борьбы с нелегальным выводом за рубеж цифровых финансовых активов, включая криптовалюты, надзорной деятельности органов военной прокуратуры.

Собеседники также поговорили на встрече о соблюдении прав инвесторов и бизнесменов.

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