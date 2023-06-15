Генпрокуроры России и Азербайджана утвердили двухлетнюю программу сотрудничества

Опубликовано: 19:58, 15 июн 2023 (UTC+3 MSK)

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Генеральные прокуроры России и Азербайджана заключили программу сотрудничества на ближайшие несколько лет. Документ был подписан на состоявшейся сегодня в Санкт-Петербурге встрече.

В Санкт-Петербурге 15 июня состоялась встреча генпрокуроров России и Азербайджана.

На ней Игорь Краснов и Камран Алиев подписали программу сотрудничества на 2024-2025 годы. Она предполагает проведение встреч для обмена опытом в сфере защиты социально уязвимых категорий населения, борьбы с нелегальным выводом за рубеж цифровых финансовых активов, включая криптовалюты, надзорной деятельности органов военной прокуратуры.

Собеседники также поговорили на встрече о соблюдении прав инвесторов и бизнесменов.