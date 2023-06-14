Послом России в Азербайджане назначен Михаил Евдокимов

Опубликовано: 11:51, 14 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Послом Российской Федерации в Азербайджанской Республике стал Михаил Евдокимов – указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин. На посту главы российской дипмиссии Евдокимов сменил Михаила Бочарникова.

Президент России Владимир Путин назначил послом в Азербайджане Михаила Евдокимова, освободив с этого поста Михаила Бочарникова. Указы главы государства об этом опубликованы на официальном портале правовой информации.

"Назначить Евдокимова Михаила Николаевича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Азербайджанской Республике", - говорится в тексте одного из указов.

Другим указом от этой должности освобожден Михаил Бочарников.

Михаил Евдокимов родился в 1959 году, в 1981 году он окончил МГИМО МИД СССР. Владеет английским и французским языками.

По окончании вуза Евдокимов работал на различных дипломатических должностях в центральном аппарате МИД и за рубежом, в том числе - начальником отдела Департамента экономического сотрудничества и старшим советником Постоянного представительства России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве.

До назначения послом в Азербайджане Евдокимов был директором Первого департамента стран СНГ МИД РФ. На этом посту он курировал вопросы сотрудничества на пространстве СНГ, ОДКБ и ЕАЭС.