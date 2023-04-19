В Москве начали праздновать столетие Гейдара Алиева

Опубликовано: 14:00, 19 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Москве сегодня состоялось одно из первых праздничных мероприятий в честь грядущего столетнего юбилея общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева. На территории завода АО "Метровагонмаш" прошла праздничная церемония, в которой участвовали генеральный директор "Метровагонмаша" Андрей Васильев и посол АР в РФ Полад Бюльбюль оглы.

Сегодня на территории московского завода "Метровагонмаш" состоялась праздничная церемония в честь грядущего столетнего юбилея общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева и объявленной в связи с этим в Азербайджанской Республике Года Гейдара Алиева. Участники церемонии возложили цветы к мемориальной доске Гейдара Алиева, открытой на "Метровагонмаше" в октябре 2019 года.

Напомним, что масштабный вагоносборочный корпус на территории "Метровагонмаша" был построен по поручению именно Гейдара Алиева в те времена, когда он был первым заместителем председателя Совета министров СССР.

О связях "Метровагонмаша" и Азербайджана

Генеральный директор АО "Метровагонмаш" Андрей Васильев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" поздравил всех с наступающим столетним юбилеем Гейдара Алиева. "Напомню, что 2023 год объявлен президентом Азербайджана Годом памяти Гейдара Алиева, этого выдающегося, гениального политика, внесшего великий вклад в историю и Советского Союза, и дальнейших взаимоотношений Азербайджана с суверенными странами", - прежде всего сказал он.

"Я хотел бы вкратце рассказать об истории отношений и о вкладе Гейдара Алиева в развитие нашего завода. Наш завод с Азербайджаном связывают очень долгие взаимоотношения. Мы поставили с конца 60-х годов порядка 400 вагонов в бакинский метрополитен. Буквально в феврале этого года закончили большой контракт на поставку еще 60 современных вагонов последнего поколения для бакинского метрополитена, которые, я уверен, пассажиры метрополитена оценивают по достоинству", - поведал Андрей Васильев.

"Мы поставляем в Азербайджан самую последнюю модель подвижного состава, даже выше, чем среднепринятая по международным нормам. В наших составах метрополитена есть больше опций, чем во многих иностранных составах. Как директор завода я надеюсь на развитие дальнейших взаимоотношений с Азербайджаном. Будем и дальше радовать этого замечательного соседа, эту братскую страну нашей продукцией", - подчеркнул генеральный директор АО "Метровагонмаш".

О Гейдаре Алиеве в СССР и Азербайджане

Посол Азербайджанской Республики в Российской Федерации Полад Бюльбюль оглы поблагодарил руководство завода и генерального директора Андрея Васильева за сохранение традиций, сложившихся между "Метровагомашем" и бакинским метрополитеном.

"Весь Азербайджан и очень многие в России отмечают в этом году столетие со дня рождения выдающегося государственного и политического деятеля, великого человека Гейдара Алиевича Алиева. Гейдар Алиев возглавлял советский Азербайджан и добился очень больших успехов в рамках Советского Союза. Поэтому его пригласили работать в Москву. Он был первым заместителем председателя Совета министров СССР и членом Политбюро Коммунистической партии. Он был одним из руководителей Советского Союза, курировал более 30 министерств", - напомнил посол Азербайджанской Республики.

"Гейдар Алиев возглавлял чрезвычайные комиссии, которые расследовали тяжелые происшествия, как затопление теплохода "Адмирал Нахимов", когда утонуло более 400 человек. Такие тяжелые случаи поручали расследовать и проводить различные мероприятия именно Гейдару Алиевичу Алиеву, потому что знали, что он человек очень справедливый и обязательно найдет решение самых сложных вопросов. Строительство БАМ было тесно связано с именем Гейдара Алиевича Алиева, который несколько раз сам посещал Байкало-Амурскую магистраль. БАМ был закончен буквально под его руководством. Можно бесконечно перечислять те добрые дела, которые сделал за годы своей работы Гейдар Алиевич Алиев в СССР", - подчеркнул Полад Бюльбюль оглы.

"Когда распалась большая, великая страна и наши республики стали суверенными государствами, Азербайджану понадобился опыт и мудрость Гейдара Алиевича, и народ призвал его к руководству республикой. К тому времени Азербайджан оказался в очень тяжелой и экономической, и политической, и гражданской ситуации. Только опыт, мудрость и авторитет Гейдара Алиева помогли в очень короткий срок наладить нормальную жизнь в Азербайджане и начертать пути развития страны, по которым она идет и по сей день. Поэтому мы называем Гейдара Алиева архитектором современного Азербайджана", - обратил внимание азербайджанский дипломат.

Полад Бюльбюль оглы сообщил, что Азербайджан продолжает развиваться по заветам Гейдара Алиева. "Гейдар Алиев воспитал выдающегося сына Ильхама Гейдаровича Алиева, который уже в течение 20 лет руководит нашей страной. Ильхам Алиев одержал блистательную победу, освободив оккупированные территории Азербайджана, о чем мечтал каждый азербайджанец в течение 30 лет. Все то, что сделано и начертано Гейдаром Алиевичем, проводит сегодня в жизнь его сын, уже сам ставший выдающимся деятелем, победоносным президентом, и весь азербайджанский народ с огромным уважением и любовью относится к нему", - сказал он.

Гейдар Алиев и Россия

"Проходят годы, но личность Гейдара Алиева и сегодня дает нам возможность укреплять отношения между нашими странами. Уже в период суверенного Азербайджана именно Гейдар Алиевич наладил такие отношения с РФ, которые в результате привели к союзническому договору, подписанному между президентом Владимиром Путиным и президентом Ильхамом Алиевым. Сегодня мы союзники и партнеры. И мне очень приятно как послу Азербайджана в России отметить, что проводятся такие мероприятия, посвященные Гейдару Алиеву. Сегодня – церемония на заводе АО "Метровагонмаш", недавно – в библиотеке города Владимир, где была выставка книг о Гейдаре Алиеве. Очень ценно, что это идет от людей, от народа", - отметил посол Азербайджанской Республики.

"Очень важно, чтобы молодые люди знали историю взаимоотношения наших стран, историю таких выдающихся личностей, которые объединяют наши народы и страны. Поэтому хочу еще раз выразить огромную благодарность, что сегодня мы здесь в Москве на заводе АО "Метровагонмаш" отметили столетие выдающегося сына азербайджанского народа Гейдара Алиевича Алиева", - заключил Полад Бюльбюль оглы.