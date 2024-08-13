Вестник Кавказа

Газпром и SOCAR договорились расширять стратегическое партнерство

Газпром и SOCAR договорились расширять стратегическое партнерство
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российская компания Газпром и азербайджанская Госнефтекомпания SOCAR достигли договоренности о расширение стратегического партнерства. Это удалось сделать в ходе госвизита в Баку президента РФ Владимира Путина.

ПАО Газпром и Госнефтекомпания Азербайджана SOCAR договорились о дальнейших направлениях сотрудничества, а также об углублении стратегического партнерства, заявили в пресс-службе российской компании.

В сообщении уточняется, что представители Газпрома участвовали в госвизите президента Владимира Путина в Баку. "Газовую" делегацию возглавлял глава компании Алексей Миллер.

"Взаимовыгодное, партнерское взаимодействие Газпрома и SOCAR динамично развивается"

– председатель правления Газпрома

Миллер уточнил, что имеет в виду масштабный проект Север-Юг. Кроме того, в следующем месяце стороны подпишут программу, определяющую сотрудничество в научно-технической сфере.

Еще одна достигнутая в столице Азербайджана договоренность связана с "расширением разнопланового стратегического партнерства".

Напомним, Владимир Путин прилетел в Баку накануне вечером. Сегодня проходили его переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, по итогам которых был подписан ряд двусторонних документов.

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