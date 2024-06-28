Северная Осетия нарастила производство яиц в 2024 году

С начала года в Северной Осетии возросло производство столовых яиц. Выпуск достиг 51 млн яиц за восемь месяцев.

В Северной Осетии стали производить больше яиц в этом году.

За восемь месяцев с начала года был выпущен 51 млн яиц, фермеры и ИП нарастили производство на 4,6%, в целом выпуск яиц в регионе вырос на 0,3%.

"На рост производства, в том числе, повлияло крестьянские хозяйства республики, получившие грант "Агростартап" федерального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"

– Минсельхоз Северной Осетии

Обеспечение внутренних потребностей России сегодня осуществляется также за счет импорта. Поставки идут из Турции, Азербайджана, Беларуси.