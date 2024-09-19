Абхазия понравилась россиянам

Граждане России полюбили отдых в Абхазии. Республика почти сравнялась с Турцией по популярности. Также растет спрос на поездки в Китай, Грузию и Тайланд.

За первые 6 месяц текущего года россияне совершили порядка 2,163 млн поездок в Абхазию, по популярности республика оказалась второй, пишет Погранслужба ФСБ.

Отмечается, что по популярности Абхазия почти догнала Турцию, куда российские граждане отправлялись чуть более 2,5 млн раз. Тройку замкнул Казахстан – 1,2 млн поездок.

Стоит добавить, что вырос спрос на поезди в Китай, Грузию и Тайланд.