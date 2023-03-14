Названы лучшие витаминные напитки октября

Полезные напитки осенью перечислила диетолог-нутрициолог. Вкусные напитки наполнят витаминами и энергией. На что обратить внимание в октябре?

Вместо того, чтобы пить БАДы и иммуностимуляторы, осенью стоит обратить внимание на целебные витаминные напитки из натуральных ингредиентов, считает нутрициолог, врач-диетолог сервиса Level Kitchen Татьяна Мещерякова.

Специалист по здоровому питанию перечислила четыре полезных осенних напитка. Прежде всего, она посоветовала обратить внимание на специи и пряности. Осенью в чай хорошо добавлять имбирь, корицу и гвоздику. Имбирь лучше выбирать свежий.

Тем, кто не любит пряных вкусов, в чай можно добавить ягоды, такие как облепиха, клюква, малина и лимон. В напиток, богатый витаминами, врач также советуют добавлять мед.

Согреться можно не только с помощью чая, но и с помощью безалкогольного глинтвейна. Он делается на основе сока, фруктов и специй.

«Фруктовый безалкогольный глинтвейн обладает эффектом согревания за счет пряности, легкой горечи, остроты и температуры»

– диетолог

Поддержать организм помогут в межсезонье и смузи, врач рекомендует делать смузи из зелени и зеленых овощей и фруктов. Напиток даст организму необходимые витамины и минералы, обогатит клетчаткой и ферментами.

«Для детокса максимально эффективны зеленые смузи и соки, куда входят свежие осенние фрукты, овощи и зелень: огурец, сельдерей, яблоко, груша, киви, петрушка, укроп, фенхель, базилик и шпинат»

– врач

Специалист отметила, что детокс-напитки стоит включать в рацион на регулярной основе, два-три раза в неделю, передает «Доктор Питер».