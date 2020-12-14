Вестник Кавказа

Власти Краснодара реанимируют проект Карасунских прудов

Парк Галицкого в Краснодаре
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
Карасунские пруды в Краснодаре все же облагородят до уровня общественной территории - концепцию их благоустройства разработают до конца текущего 2024 года, однако сроки завершения строительства пока не называются.

Уже в декабре нынешнего 2024 года в Краснодаре разработают концепцию благоустройства территории, прилегающей к Карасунским прудам, сообщил заместитель главы столицы Кубани Максим Онищенко.

Это означает, что полузабытый проект, предполагавший благоустройство озер и создание здесь главной городской зоны отдыха "Городской сад Карасунский", который обсуждался еще в 2010 году и был забыт из-за федерального статуса водоемов, будет реанимирован, пишет "РБК Краснодар".

Проект и смета будущих работ будут готовы через год, к 1 октября 2025 года  – ими займется исполнитель, которого власти выберут весной будущего 2025 года.

Что касается сроков окончательного завершения работ, то они пока неизвестны – это будет зависеть от проекта благоустройства.

Напомним, в 2020 году Карасунские озера стали прудами и перешли в муниципальную собственность. В 2010 году на них планировалось построить спорткомплекс и тренировочную базу, а также пирсы, мостки и амфитеатры. Два года назад сами горожане предложили около около 100 предложений по благоустройству прудов.

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