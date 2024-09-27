Алиев – Армении и Франции: прекратите опасные игры!

Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к руководству Армении и Франции с предупреждением, призвав Никола Пашиняна и Эммануэля Макрона оставить мысли о войне

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая сегодня в Джебраиле, обратился к Еревану и Парижу с предупреждением.

"Я также предупреждаю Армению: прекратите эти опасные игры! С одной стороны, говорят о мире, врут, с другой стороны, осуществляют масштабное вооружение. Кто дает им оружие? Франция и другие антиазербайджанские страны. Почему это оружие им дают бесплатно? Как бы они ни старались, ничего не получится"

– Ильхам Алиев

Глава государства Францию и упомянутые им страны оставить в покое Южный Кавказ и решить свои собственные проблемы, в том числе, смыть свое кровавые грехи, восстановить независимость ста тысяч человек, отказаться от колониальной политики, прекратить оказывать давление на народы и вмешиваться туда, где их не ждут.

"Это мое предупреждение, и я думаю, что тот, кто его услышит и последует ему, не ошибется"

– Ильхам Алиев

Обращаясь конкретно к Армении, президент призвал ее, участвуя в опасных играх, помнить о Второй Карабахской войне.

"Пусть они не забудут, как они на коленях умоляли нас о пощаде, как они обращались к России на самом высоком уровне, может быть, по 10 раз в день, чтобы остановить войну. Они забыли это. Теперь они нашли новых хозяев. Они ползают на коленях перед хозяевами"

– Ильхам Алиев

Глава государства заявил также, что Еревану стоит помнить и об антитеррористической операции, когда Азербайджан добился того, к чему стремился, уничтожив сепаратизм за несколько часов.

Восстановление освобожденных территорий

Ильхам Алиев также рассказал жителям Джебраила о работах, которые реализуются на освобожденных землях. По словам главы государства, по масштабу они носят особый характер.

"Нигде до сегодняшнего дня ни одна страна, пострадавшая от оккупации и войн, не проводила восстановительные работы такими темпами и с таким качеством"

– Ильхам Алиев

По словам главы государства, этого удалось достичь благодаря тому, что работы ведутся по широкомасштабным и очень точным планам.

Президент поведал и о селе Хоровлу Джебраильского района, которое было освобождено в один день с Джебраилом.

"Через несколько месяцев, наверное, в первой половине следующего года, граждане вернутся и в Хоровлу"

– Ильхам Алиев