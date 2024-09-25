Вестник Кавказа

Лесной пожар под Ростовом перекрыл автотрассу

Лесной пожар под Ростовом перекрыл автотрассу
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Огнеборцы сражаются с природным пожаром в Ростовской области. Огонь перекрыл автомобильную трассу. К тушению привлекли пожарный поезд и вертолет.

Сегодня в районе Обильненского сельского поселения под Ростовом бушует природный пожар, из-за этого перекрыт проезд по ближайшей трассе.

"На трассе А-135 с 1-го по 5-ый километр перекрыли движение в связи с тушением. Организован объезд по улице Луговая"

– ГУ МЧС по Ростовской области

В тушении заняты свыше 50 человек и спецтехника. Привлечены два пожарных поезда и для работы с воздуха один вертолет Ми-8.

Возле населенного пункта горит камыш, угрозы жителям нет. Тушение осложняется сильным ветром, огонь охватил свыше 800 "квадратов".

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