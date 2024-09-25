Лесной пожар под Ростовом перекрыл автотрассу

Огнеборцы сражаются с природным пожаром в Ростовской области. Огонь перекрыл автомобильную трассу. К тушению привлекли пожарный поезд и вертолет.
Сегодня в районе Обильненского сельского поселения под Ростовом бушует природный пожар, из-за этого перекрыт проезд по ближайшей трассе.
"На трассе А-135 с 1-го по 5-ый километр перекрыли движение в связи с тушением. Организован объезд по улице Луговая"
– ГУ МЧС по Ростовской области
В тушении заняты свыше 50 человек и спецтехника. Привлечены два пожарных поезда и для работы с воздуха один вертолет Ми-8.
Возле населенного пункта горит камыш, угрозы жителям нет. Тушение осложняется сильным ветром, огонь охватил свыше 800 "квадратов".