Вестник Кавказа

Жительница Дагестана похитила деньги с кредитки соседки по палате

Жительница Дагестана похитила деньги с кредитки соседки по палате
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Мошенница использовала телефон соседки по палате в больнице в Дагестане для оформления кредита и получения денег. Средства вернуть не удалось.

Жительница Дагестана оформила кредит на соседку по палате и украла деньги, рассказали в пресс-службе республиканского МВД. 

40-летняя жительница Буйнакска, находившаяся в больнице вместе с маленькой дочкой, завела знакомство с 26-летней соседкой по палате, которая также находилась в медучреждении по уходу за ребенком. Девушка быстро прониклась доверием к более опытной знакомой и легко удовлетворила просьбу передать на время мобильный телефон. Воспользовавшись тем, что молодая мама отвлеклась на ребенка, злоумышленница успела с помощью телефона девушки оформить на нее кредитную карту и перевести себе деньги. 

Пострадавшая узнала об этой моментальной афере, когда на телефон стали поступать уведомления от банка. Девушка обратилась в полицию. Прибывшие к месту преступления правоохранители не смогли добиться возврата средств: мошенница уже потратила средства на погашение долгов. 

В ведомстве сообщили, что собрали материал для принятия процессуального решения.

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