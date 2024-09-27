Жительница Дагестана похитила деньги с кредитки соседки по палате

Мошенница использовала телефон соседки по палате в больнице в Дагестане для оформления кредита и получения денег. Средства вернуть не удалось.

Жительница Дагестана оформила кредит на соседку по палате и украла деньги, рассказали в пресс-службе республиканского МВД.

40-летняя жительница Буйнакска, находившаяся в больнице вместе с маленькой дочкой, завела знакомство с 26-летней соседкой по палате, которая также находилась в медучреждении по уходу за ребенком. Девушка быстро прониклась доверием к более опытной знакомой и легко удовлетворила просьбу передать на время мобильный телефон. Воспользовавшись тем, что молодая мама отвлеклась на ребенка, злоумышленница успела с помощью телефона девушки оформить на нее кредитную карту и перевести себе деньги.

Пострадавшая узнала об этой моментальной афере, когда на телефон стали поступать уведомления от банка. Девушка обратилась в полицию. Прибывшие к месту преступления правоохранители не смогли добиться возврата средств: мошенница уже потратила средства на погашение долгов.

В ведомстве сообщили, что собрали материал для принятия процессуального решения.