Бастрыкин заинтересовался фактами похищений стариков в Дагестане

Глава СКР поручил проверить информацию о похищении стариков в Дагестане. Как рассказали в ведомстве, пожилых людей используют в качестве рабочей силы.
В СМИ появились данные о росте случаев похищения пожилых людей в некоторых регионах России, включая Дагестан. Эти люди становятся жертвами мошенников, которые используют потерпевших как бесплатную рабочую силу.
В этой связи руководитель следственного комитета России, дал указание тщательно расследовать эти сообщения.
«Следственными органами СК России по городу Москве и Краснодарскому краю организованы процессуальные проверки»
– пресс-служба СКР
Следует подчеркнуть, что такие происшествия вызывают значительное беспокойство в обществе и требуют немедленных действий со стороны правоохранительных органов, отметили в СКР.