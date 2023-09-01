Бастрыкин заинтересовался фактами похищений стариков в Дагестане

Глава СКР поручил проверить информацию о похищении стариков в Дагестане. Как рассказали в ведомстве, пожилых людей используют в качестве рабочей силы.

В СМИ появились данные о росте случаев похищения пожилых людей в некоторых регионах России, включая Дагестан. Эти люди становятся жертвами мошенников, которые используют потерпевших как бесплатную рабочую силу.

В этой связи руководитель следственного комитета России, дал указание тщательно расследовать эти сообщения.

«Следственными органами СК России по городу Москве и Краснодарскому краю организованы процессуальные проверки»

– пресс-служба СКР

Следует подчеркнуть, что такие происшествия вызывают значительное беспокойство в обществе и требуют немедленных действий со стороны правоохранительных органов, отметили в СКР.