Вестник Кавказа

Бастрыкин заинтересовался фактами похищений стариков в Дагестане

Бастрыкин заинтересовался фактами похищений стариков в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава СКР поручил проверить информацию о похищении стариков в Дагестане. Как рассказали в ведомстве, пожилых людей используют в качестве рабочей силы.

В СМИ появились данные о  росте случаев похищения пожилых людей в некоторых регионах России, включая Дагестан. Эти люди становятся жертвами мошенников, которые используют потерпевших как бесплатную рабочую силу.

В этой связи руководитель следственного комитета России, дал указание тщательно расследовать эти сообщения.

«Следственными органами СК России по городу Москве и Краснодарскому краю организованы процессуальные проверки»

– пресс-служба СКР

Следует подчеркнуть, что такие происшествия вызывают значительное беспокойство в обществе и требуют немедленных действий со стороны правоохранительных органов, отметили в СКР.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1385 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Главный архитектор Хасавюртовского района предстанет перед судом

Главный архитектор Хасавюртовского района предстанет перед судом

Работа двух АЗС приостановлена в Дагестане

Работа двух АЗС приостановлена в Дагестане

Дагестан открылся москвичам в парке «Фили»

Дагестан открылся москвичам в парке «Фили»

Молодежь Махачкалы стала отказываться от наличных

Молодежь Махачкалы стала отказываться от наличных

Сотрудниц Кизлярского медучилища подозревают в получении взятки

Сотрудниц Кизлярского медучилища подозревают в получении взятки

Дагестанцев предупредили о возможном подорожании хлеба

Дагестанцев предупредили о возможном подорожании хлеба

Сколько стоит недельный отдых в Дагестане в октябре?

Сколько стоит недельный отдых в Дагестане в октябре?

Подросток без прав сбил отца и дочь в Дагестане – мужчина погиб

Подросток без прав сбил отца и дочь в Дагестане – мужчина погиб

Мэр Избербаша арестован до зимы

Мэр Избербаша арестован до зимы

Арестован хозяин взорвавшейся под Махачкалой автозаправки

Арестован хозяин взорвавшейся под Махачкалой автозаправки

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы