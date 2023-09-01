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Похищение человека лишило жителя Дагестана свободы

Похищение человека лишило жителя Дагестана свободы
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Житель Дагестана похитил со своими подельниками местного предпринимателя. Полиция задержала преступников. Осужденному дали 5 лет лишения свободы.

Житель Махачкалы выслушал приговор по делу о хищении человека. Его также обвиняли в вымогательстве и незаконном обороте наркотиков и оружия, сообщает пресс-служба СУ СКР по Дагестану.

В конце декабря прошлого года 51-летний мужчина с подельниками похитил 40-летнего предпринимателя из офиса на улице Аскерханова.

После похищения бизнесмена избили и потребовали 20 млн рублей. Банду преступников задержала полиция.

Было установлено, что осужденный незаконно хранил оружие и наркотические вещества. Позже он согласился сотрудничать со следствием.

Его приговорили к пяти годам заключения и штрафу в размере 150 тыс рублей.

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