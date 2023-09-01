Драка из-за долгов в Махачкале между бойцами ММА завершилась стрельбой

Бойцы смешанных единоборств подрались в одном из кафе в Махачкале. Во время потасовки началась стрельба. Причиной конфликта стал денежный долг.
Боец смешанного стиля Вагаб Вагабов и помощник Хабиба Нурмагомедова Магомед Магомедов (Мага железка) подрались в одном из кафе столицы Дагестана.
Как пишет издание Mash Gor, конфликт между спортсменами вспыхнул из-за долга Вагабова перед Магомедовым. Выяснять отношения они стали в заведении, но один из пришедших на разборку произвел выстрел в воздух.
Вагабова и Магомедова разняли полицейские, прибывшие к месту драки. Участников потасовки отвезли в отдел. Всем им грозит уголовное наказание.