Драка из-за долгов в Махачкале между бойцами ММА завершилась стрельбой

Опубликовано: 17:15, 1 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Бойцы смешанных единоборств подрались в одном из кафе в Махачкале. Во время потасовки началась стрельба. Причиной конфликта стал денежный долг.

Боец смешанного стиля Вагаб Вагабов и помощник Хабиба Нурмагомедова Магомед Магомедов (Мага железка) подрались в одном из кафе столицы Дагестана.

Как пишет издание Mash Gor, конфликт между спортсменами вспыхнул из-за долга Вагабова перед Магомедовым. Выяснять отношения они стали в заведении, но один из пришедших на разборку произвел выстрел в воздух.

Вагабова и Магомедова разняли полицейские, прибывшие к месту драки. Участников потасовки отвезли в отдел. Всем им грозит уголовное наказание.