Дагестан стал лидером по росту турпотока этим летом

Опубликовано: 14:45, 1 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Итоги летнего туристического сезона в России подвели в АТОР. Самым массовым направлением стал Сочи, самым выросшим - Дагестан.

Свыше 80% россиян, отдыхающих внутри страны, летом выбирают пляжный отдых, из них почти половина едут на курорты Краснодарского края.

Отдых на Черном море

Традиционно самым массовым направлением минувшим летом стал Сочи, порядка 50% бронирований пришлось именно на этот курорт.

При этом Сочи стал направлением, отличившимся ростом цен - плюс 40%.

Вторым по популярности направлением стала Анапа, туда едут туристы с детьми - их привлекают песчаные пляжи и плавный вход в море, а также возможность отдыха по системе «все включено».

Лето в Дагестане

Внутренним направлением, показавшим максимальный прирост турпотока летом 2023 года, стал Дагестан. Оператор PEGAS Touristik сообщает, что продажи туров в Дагестан выросли на рекордные 250%. У других российских туроператоров спрос на путевки в Дагестан увеличился летом на 15-67%.

Туры в Дагестан подорожали на 18-20% с прошлого лета.

Чаще всего те, кто едут в Дагестан совмещают пляжный и экскурсионный отдых, посещают природные достопримечательности и горы. Отдельные экскурсионные туры в республику вошли в топ-10 экскурсионных направлений России.

Кавминводы 2023

Рост потока туристов в Кавминводы летом оказался внушительным, свыше 10%. Однако, есть риск что турпоток вырос благодаря отложенному спросу - в санатории наконец добрались те, кто не выезжал на отдых в период пандемии.

Курорты Кавминвод, где действует максимальный курортный сбор, не имеют новых локаций для привлечения отдыхающих, а значит турпотоку некуда развиваться. В АТОР напомнили: за три года в курортном регионе не открылось ни одного отеля, мест размещения не хватает даже в сентябре-октябре.

Отметим, что отдых в Кавказских Минеральных Водах в этом году стал дороже на 21%.

В целом отдых в России летом 2023 года стал вторым по популярности у сограждан - первенство осталось за Турцией.