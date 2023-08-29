Поток туристов в Дагестан превысил 900 тыс человек

Опубликовано: 14:53, 29 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Турпоток в Дагестан вырос на 15% с начала года. Республику посетили уже более 900 тыс человек.

За период с января по конец июля 2023 года Дагестан посетили свыше 900 тыс туристов, что больше прошлогодних показателей на 14,8%.

"Число туристов, которое посетило республику с начала текущего года по 1 августа - 904 тыс человек. И конечно, турпоток влияет на все сферы развития туризма. У нас активно развивается и гостиничный сектор, и ресторанный, и сфера обслуживания"

– Минтуризма Дагестана

Также в республике расширяется охват мобильной связью, вице-президент МТС Андрей Рего сообщил, что особое внимание уделяется развитию сети в местах большого скопления туристов, а также в аэропорту и на вокзалах.