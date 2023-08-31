Сочи заканчивает лето рекордным турпотоком

Опубликовано: 19:09, 31 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В августе Сочи посетили более 1 млн отдыхающих, за сезон май-август - 3,7 млн туристов. Бархатный сезон на курорте также будет высоким, считает мэр Сочи.

Лето подошло к концу, но смена времен года не сказывается на потоке туристов в приморский Сочи.

С начала мая по последние дни лета в Сочи успели побывать 3,7 млн туристов. Самым успешным месяцем стал август, его для отдыха на курорте выбрали более 1 млн россиян.

"Завтра начнется новый учебный год, но пока массового оттока туристов мы не наблюдаем. Средства размещения курорта сохраняют загрузку 90%"

– мэр курорта Алексей Копайгородский

Он добавил, что синоптики обещают длительный бархатный сезон в этом году, что позитивно сказывается и на загрузке отелей в Сочи - более 70% номеров забронированы до конца октября.