Сочи заканчивает лето рекордным турпотоком

В августе Сочи посетили более 1 млн отдыхающих, за сезон май-август - 3,7 млн туристов. Бархатный сезон на курорте также будет высоким, считает мэр Сочи.
Лето подошло к концу, но смена времен года не сказывается на потоке туристов в приморский Сочи.
С начала мая по последние дни лета в Сочи успели побывать 3,7 млн туристов. Самым успешным месяцем стал август, его для отдыха на курорте выбрали более 1 млн россиян.
"Завтра начнется новый учебный год, но пока массового оттока туристов мы не наблюдаем. Средства размещения курорта сохраняют загрузку 90%"
– мэр курорта Алексей Копайгородский
Он добавил, что синоптики обещают длительный бархатный сезон в этом году, что позитивно сказывается и на загрузке отелей в Сочи - более 70% номеров забронированы до конца октября.